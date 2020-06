Conte: "Approvato il Family act, da lunedì l'app Immuni operativa su tutto il territorio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato il Family act, un provvedimento per valorizzare la crescita armoniosa dei giovani e la conciliazione della vita familiare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "E' un provvedimento significativo", ha aggiunto. Il presidente del Consiglio ha quindi affermato che "da lunedì sarà operativa su tutto il territorio l'applicazione Immuni. La potete scaricare in tutta sicurezza e tranquillità perché tutela la privacy ma vi offre un'opportunità per avere informazioni in caso di contatti sospetti. E' una app di cui siamo fieri anche perché siamo stati i primi in Europa". Il capo dell'esecutivo ha inoltre fatto sapere che "è aumentato a 5 giorni il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso del territorio nazionale per ragioni di lavoro". Quanto alle nuove disposizioni per l'allentamento delle misure anti-Covid-19, Conte ha detto: "Ho firmato un nuovo Dpcm: dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizioni sportive, anche la Coppa Italia, ma senza la presenza di pubblico".Nella bozza del decreto si legge che l'accesso ai luoghi pubblici all'aperto resta condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento. Il nuovo Dpcm apre alla possibilità di ripresa per le attività sportive e di intrattenimento, assicurando le misure di distanziamento sociale tramite ingressi contingentati e distanze garantite. Per quanto concerne le manifestazioni pubbliche, il Dpcm prevede che siano svolte soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Le attività, invece, di sale giochi, sale scommesse e sale bingo possono essere svolte. Quanto alla mobilità internazionale, restano vietati fino al 30 giugno gli spostamenti da e per i paesi extra Schengen e diversi dai membri dell'Unione europea. Secondo bozza la Dpcm fanno parte dell'accordo di Schengen: Regno Unito e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano e a decorrere dal 16 giugno 2020, Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Serbia, salvo "che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". (Rin)