Usa: secondo la Cina i decreti anti-Huawei indeboliscono le catene di approvvigionamento

- Oggi la Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver indebolito le catene di approvvigionamento del settore tecnologico globale, a causa del rinnovo di un ordine esecutivo che vieta alle società statunitensi di utilizzare apparecchiature di telecomunicazione fabbricate da società ritenute pericolose per la sicurezza nazionale. Lo riporta la stampa internazionale. Jiankai Jin, diplomatico della missione cinese presso l'Organizzazione mondiale del commercio, ha denunciato la mossa degli Stati Uniti durante colloqui multilaterali a porte chiuse presso il quartier generale dell'ente a Ginevra. "Vorremmo anche sapere come gli Stati Uniti assicureranno che le misure adottate in base a questo Ordine esecutivo non abusino dell'eccezione di sicurezza nazionale dell'Omc e siano coerenti con le regole dell'Omc", ha detto Jin. Il mese scorso, il presidente Donald Trump ha prorogato per un altro anno un ordine esecutivo firmato nel maggio 2019 che impedisce alle società statunitensi di utilizzare apparecchiature di telecomunicazione realizzate da aziende che presentano un rischio per la sicurezza nazionale. I legislatori statunitensi hanno dichiarato che l'ordine di Trump era diretto alle società cinesi Huawei e Zte. Washington sta anche cercando di convincere gli alleati ad escludere Huawei dalla rete 5G. (segue) (Nys)