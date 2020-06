Usa: Senato, approvato emendamento che richiede al Pentagono di cambiare nomi alle basi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comitato del Senato Usa, a guida repubblicana, ha approvato un emendamento che richiederebbe al Pentagono di rinominare le basi e altre strutture che prendono il nome dai leader militari confederati. Lo riporta il sito "The Hill". L'emendamento, proposta dalla senatrice Elizabeth Warren del Partito democratico, sarebbe stato approvato il 10 giugno a porte chiuse durante la conferma del National Defense Authorization Act (Ndaa). L'emendamento darebbe al Pentagono tre anni per rimuovere i nomi confederati, ed è stato approvato anche da alcuni senatori Repubblicani che hanno votato contro l'opinione del loro stesso presidente. La notizia arriva infatti dopo che il presidente Donald Trump ha detto che "non avrebbe nemmeno preso in considerazione" l'idea di cambiare nomi alle basi. Ieri la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha anche detto che Trump avrebbe posto il veto al Ndaa se il disegno di legge avesse incluso il cambio dei nomi delle basi. Due giorni prima, un portavoce dell'esercito ha dichiarato che il segretario dell'esercito Ryan McCarthy e il segretario alla Difesa Mark Esper erano "aperti" all'idea di ridenominare le dieci basi che prendono il nome da leader confederati. (Nys)