Usa: Biden in vantaggio di tre punti su Trump in Florida

- Il presunto candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, detiene uno stretto vantaggio sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Florida, secondo un nuovo sondaggio pubblicato oggi. Lo riporta il sito "The Hill", La rilevazione, della società repubblicana Cygnal, mostra Biden con il 47 per cento di sostegno tra i probabili elettori di uno degli Stati chiave per le elezioni presidenziali di novembre. Trump segue circa tre punti di distacco, a circa il 44 per cento. La Florida è un obiettivo elettorale cruciale per entrambi i partiti. Trump possiede lì diverse proprietà e ha trasferito lì la sua residenza ufficiale. (Nys)