Usa: Trump, abbiamo bisogno di una polizia più forte

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi dopo settimane di proteste contro la brutalità e il razzismo della polizia che la sua amministrazione avrebbe investito di più nella formazione delle forze dell'ordine, e avrebbe adottato misure per aumentare l'accesso al credito per le piccole imprese degli afroamericani. Lo riporta il "New York Times". "Gli Stati Uniti hanno bisogno di forze di polizia più forti e non possono fare progressi etichettando milioni di persone come razziste", ha dichiarato Trump in un evento in una chiesa di Dallas, in Texas. (Nys)