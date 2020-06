© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questo momento penso l'Italia possa ripartire e questa è stata una scelta di coraggio e speranza. E' un momento storico per il nostro paese. Lo ha affermato il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al "Family act". (Rin)