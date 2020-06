Fase 3: Conte, da lunedì app Immuni operativa in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha affermato che "da lunedì sarà operativa su tutto il territorio l'applicazione Immuni. La potete scaricare in tutta sicurezza e tranquillità perché tutela la privacy ma vi offre un'opportunità per avere informazioni in caso di contatti sospetti. E' una app di cui siamo fieri anche perché siamo stati i primi in Europa". (Rin)