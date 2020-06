Usa: secondo la Cina i decreti anti-Huawei indeboliscono le catene di approvvigionamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, due giorni fa, la sottocommissione permanente sulle indagini del Senato ha scritto che il governo degli Stati Uniti ha sottovalutato i rischi posti da tre compagnie cinesi di telecomunicazione che continuano a operare nel mercato Usa. L'allarme arriva in un rapporto sul cosiddetto “Team Telecom”, gruppo di funzionari dei dipartimenti della Sicurezza nazionale, della Giustizia e della Difesa che ha il compito di assistere la Commissione federale per le comunicazioni sui possibili pericoli posti da attori stranieri alle reti statunitensi. Secondo il documento, scrive il “Washington Post”, le agenzie federali non sono riuscite a dar seguito a una serie di accordi volti a proteggere la sicurezza nazionale e a controllare sufficientemente l’operato di tre compagnie cinesi, tutte di proprietà statale: China Unicom Americas, China Telecom Americas e ComNet. Negli ultimi tempi l’amministrazione del presidente Donald Trump ha operato una stretta nei confronti delle aziende cinesi di telecomunicazione, accusandole di essere usate dal governo di Pechino per attività di spionaggio. (Nys)