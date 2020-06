Brasile: coronavirus, governo valuta proroga misure per evitare licenziamenti di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile sta valutando la proroga per altri due mesi (giugno e luglio) delle misure che prevedono la possibilità per i datori di lavoro di sospendere temporaneamente i contratti di lavoro o la riduzione degli orari di lavoro, con proporzionale riduzione dei salari, per i propri dipendenti. La misura era stata approvata per la prima volta ad aprile per mitigare la crisi economica causata dalla diffusione dell'epidemia di coronavirus nel paese. In particolare la norma fa parte di un pacchetto varato per evitare il licenziamento di massa di lavoratori a causa del calo delle attività economiche. In caso di sospensione del contratto il lavoratore ha diritto a richiedere il sussidio di disoccupazione e in cado di riduzione degli orari al pagamento di una integrazione. Inoltre non sono possibili riduzioni del salario minimo e nessun lavoratore, anche con riduzione del 50 per cento delle ore di lavoro potrà essere retribuito con un valore inferiore al salario minimo. (segue) (Brp)