Usa: forte ribasso per Wall Street, Trump accusa la Fed

- I timori di una nuova ondata del coronavirus negli Stati Uniti, accompagnati dall'allarme lanciato ieri dalla Fed sulla recessione e la lenta ripresa dell'economia hanno fatto chiudere Wall Street in territorio decisamente negativo. Il Dow Jones ha perso il 5,72 per cento a 25.445,71 punti, il Nasdaq ha ceduto il 4,20 per cento a 9.601,60 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 4,92% a 3.033,17 punti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incolpato su Twitter la Fed di aver depresso i mercati con previsioni troppo fosche. “La Federal Reserve ha torto così spesso – ha scritto Trump – Avremo un ottimo terzo trimestre, un grande quarto trimestre e un anno tra i migliori in assoluto nel 2021. Presto avremo anche un vaccino e terapie/cure. Questa è la mia opinione”.(Nys)