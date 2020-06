Coronavirus: Usa, superati i due milioni di contagi con 113.652 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno superato i due milioni di contagiati per coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. I morti sono almeno 113.652, su 2.016.630 di casi positivi, secondo quanto riporta l'emittente "Cnn". Il Paese è di gran lunga quello più colpito nel mondo. A livello globale si registrano oltre 7,4 milioni di casi. Lo Stato Usa che registra il maggior numero di contagiati è New York, con oltre 382 mila casi e oltre 30 mila morti. Secondo il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, gli Stati Uniti non potranno chiudere di nuovo l'economia anche in caso di una seconda ondata di Covid-19. Mnuchin ha anche aggiunto di essere pronto ad andare ancora una volta in Congresso per chiedere altre risorse a sostegno dell'economia in difficoltà per la pandemia di coronavirus. (Nys)