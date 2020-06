Usa: Pelosi, caos primarie in Georgia potrebbe anticipare brogli a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera degli Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi, ha dichiarato che i problemi sopraggiunti durante la votazione per le primarie in Georgia questa settimana fanno parte di un più ampio sforzo dei Repubblicani per sopprimere il voto in tutto il paese. Lo riporta il sito "the Hill". "Quello che abbiamo visto in Georgia l'altro giorno è stato vergognoso", ha detto Pelosi durante una conferenza stampa in Campidoglio. Pelosi ha affermato che le attrezzature difettose e le lunghe file che hanno afflitto le primarie del 9 giugno nello Stato, in particolare intorno ad Atlanta, fanno parte di una macchinazione dei Repubblicani per "sopprimere il voto" perché "hanno paura degli elettori ". Pelosi ha anche avvertito che incidenti simili potrebbero essere "un preludio a ciò che potrebbe accadere a novembre".(Nys)