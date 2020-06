Usa: YouTube creerà un fondo da 100 milioni di dollari per le voci afroamericane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- YouTube creerà un fondo da 100 milioni di dollari "dedicato all'amplificazione e allo sviluppo delle voci dei creatori e degli artisti afroamericani". Lo ha annunciato l'amministratore delegato, Susan Wojcicki, oggi, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". Wojcicki ha parlato del fondo pluriennale nel suo aggiornamento di metà anno per "centrare e amplificare le voci e le prospettive degli afroamericani" sulla piattaforma video. "Siamo sempre stati orgogliosi di essere una piattaforma che celebra un insieme ampio e diversificato di voci", ha scritto. “E abbiamo implementato molte politiche per proteggere le nostre comunità. Ma riconosciamo che dobbiamo fare di più, in particolare con la comunità afroamericana", ha aggiunto. (Nys)