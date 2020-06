Usa: sondaggio, maggioranza trasversale favorevole a riforma polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli statunitensi, compresa una maggioranza degli elettori del Partito repubblicano, è favorevole a importanti riforme della polizia, come l'abolizione del soffocamento e della profilatura razziale. Lo riporta un sondaggio di Ipsos citato dalla stampa internazionale. L'indagine, effettuata il 9-10 giugno, mostra un'opinione pubblica ampiamente dalla parte dei legislatori democratici, che hanno proposto una serie di modifiche ai dipartimenti di polizia negli Stati Uniti mentre i manifestanti si sono radunati a livello nazionale per condannare la morte di George Floyd e il razzismo. Ad esempio, l'82 per cento degli statunitensi vuole vietare alla polizia di usare la pratica del soffocamento, l'83 per cento vuole vietare la profilatura razziale e il 92 per cento vuole che la polizia federale sia tenuta a indossare le telecamere. Il settantacinque percento degli statunitensi vuole "consentire alle vittime di cattiva condotta della polizia di denunciare i dipartimenti responsabili per danni". Tra i repubblicani i favorevoli sono sei su dieci, mentre sette repubblicani su dieci sostengono il divieto di profilatura razziale. Il 39 per cento degli intervistati sostiene la proposta di "smantellare completamente i dipartimenti di polizia e fornire un maggiore sostegno finanziario per affrontare i senzatetto, la salute mentale e la violenza domestica". Il 76 per cento invece afferma di sostenere il trasferimento di "alcuni fondi attualmente destinati al budget della polizia" verso programmi sociali.(Nys)