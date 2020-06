Canada: la criptovaluta Quadriga era uno schema di Ponzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo della criptovaluta canadese Quadriga CX, l'anno scorso, era dovuto a uno schema Ponzi gestito dal fondatore, Gerald Cotten, che è morto improvvisamente nel dicembre 2018. Lo ha dichiarato il principale regolatore di titoli del paese, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale. Cotten è morto a 30 anni a causa delle complicazioni della malattia di Crohn mentre si lavorava come volontario in un orfanotrofio in India, secondo la pagina Facebook di Quadriga CX, che ha annunciato la sua morte a gennaio 2019. "Quello che è successo alla Quadriga è stata una frode vecchio stile avvolta dalla tecnologia moderna", ha scritto il personale della Commissione per i titoli dell'Ontario (Osc) in un rapporto. "Sebbene la pubblicazione pubblica di un rapporto investigativo sia rara, riteniamo che le decine di migliaia di abitanti dell'Ontario che hanno affidato a Quadriga i loro soldi e le loro risorse crittografiche meritino di sapere cosa è successo." (Nys)