Ue: Centeno, 19 ministri sceglieranno il nuovo presidente ma le sue qualità sono garantite

- Sta ai 19 ministri delle Finanze dei paesi della zonaeuro decidere il presidente dell'Eurogruppo, ma le qualità del futuro successore di Mario Centeno sono assicurate. Lo ha detto il presidente uscente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa dopo i lavori dell'Eurogruppo. "Ci sono molte qualità tra i miei colleghi e non andrò a fare speculazioni sul tipo di candidati" al ruolo di presidente dell'Eurogruppo. "Sta ai 19 ministri delle Finanze decidere, ma sono sicuro che le qualità del futuro presidente le potete dare già per sicure", ha aggiunto. Centeno ha spiegato che i candidati dovranno presentare una lettera di motivazioni entro il 25 giugno, mentre l'elezione avverrà in una riunione dell'Eurogruppo a inizio luglio. Il mandato del presidente dura due anni e mezzo. (Beb)