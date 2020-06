Usa: Biden, Trump cercherà di rubare il voto ma i militari sono pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, cercherà di rubare le elezioni. È la pesante accusa del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, intervistato al "The Daily Show with Trevor Noah". L'ex vicepresidente ha detto che garantire un processo elettorale equo "è la mia grande preoccupazione". Ma Biden ha poi ammesso che teme anche che Trump, in caso di sconfitta elettorale a novembre, si rifiuti di lasciare il suo posto. In questo caso, Biden si è detto convinto che potrebbe contare sull'appoggio dei militari per rimuoverlo: "Vi prometto, sono assolutamente convinto che lo scorterebbero fuori dalla Casa Bianca con grande sollecitudine". Secondo la stampa internazionale tratta delle dichiarazioni più forti fatte finora da Biden riguardo al timore, condiviso da molti democratici, che il presidente cerchi di interferire con le prossime elezioni. Due mesi fa Biden aveva detto che Trump avrebbe cercato di "un modo di rinviare le elezioni, trovando un motivo per non farle svolgere". Biden ha poi attaccato Trump per la sua crociata contro il voto per posta. "Siamo di fronte a un tipo che dice che tutto il voto per posta è una frode e lui stesso vota per posta - ha affermato - seduto alla sua scrivania compilando la scheda per posta delle primarie". (Nys)