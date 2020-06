Eurogruppo, Gentiloni: "Discussione positiva, accordo sul Recovery nelle prossime settimane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un positivo scambio di vedute in grado di aprire la strada ad un accordo definitivo sul Next Generation Eu, il piano presentato dalla Commissione europea per la ripresa economica. In questi termini si è espresso il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo i lavori dell'Eurogruppo di oggi. "Ci sono vedute diverse - ha spiegato l'ex premier italiano - ma questo è naturale a questo livello della discussione. Ciò che importa è che la discussione sia stata, dal mio punto di vista, costruttiva e sono pienamente sicuro che saremo capaci di raggiungere un accordo nelle prossime settimane". Il commissario si è inoltre congratulato con il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, per il suo lavoro durante il suo mandato. "C'è un punto su cui l'Eurogruppo ha raggiunto già l'unanimità: nel riconoscere l'eccellente lavoro che Mario Centeno ha svolto come presidente in questi due anni e mezzo. Penso, Mario, che la tua leadership sia stata assolutamente impressionante", ha detto. Gentiloni ha sottolineato il lavoro prima di Pasqua, "quando l'Eurogruppo è stato capace di arrivare a un accordo su questo pacchetto di 540 miliardi di euro".Il commissario si è congratulato con Centeno anche per i suoi risultato come ministro delle Finanze portoghese. "Non è il tuo ultimo incontro, quindi non è il momento di salutarti, ma fammi almeno dire "muito obrigado, Mario". Quanto alla nomina del suo successore, Centeno ha puntualizzato che spetta ai 19 ministri delle Finanze dei paesi della zonaeuro decidere il presidente dell'Eurogruppo, ma le qualità del futuro successore di Mario Centeno sono assicurate. Centeno ha spiegato che i candidati dovranno presentare una lettera di motivazioni entro il 25 giugno, mentre l'elezione avverrà in una riunione dell'Eurogruppo a inizio luglio. Il mandato del presidente dura due anni e mezzo. "Le politiche di sostegno a livello europeo sono necessarie - ha proseguito Centeno - La Commissione europea ha fatto la proposta di Recovery integrato nel Quadro finanziario pluriennale (Qfp). La negoziazione sarà condotta al Consiglio europeo. L'Eurogruppo ha il mandato di lavorare sul Recovery" e "ci focalizzeremo sulla qualità della spesa e sul lavoro di complementarietà tra i piani nazionali e il livello europeo", ha spiegato aggiungendo che l'Eurogruppo è pronto a sostenere i leader nelle negoziazioni.Nella dichiarazione dell'Eurogruppo sulla Grecia si legge che sarà fondamentale che Atene sostenga e rafforzi gli sforzi di riforma per sostenere ulteriormente la ripresa economica, ma il paese ha adottato le misure necessarie per raggiungere i suoi specifici impegni di riforma e sono in atto le condizioni necessarie per dare il via libera alla terza tranche di misure relative al debito per un valore di 748 milioni di euro in totale. Come nella maggior parte degli Stati membri, la situazione economica e sociale in Grecia è stata influenzata negativamente dall'epidemia di Covid-19 e le prospettive economiche sono soggette "a forte incertezza". Sulla base delle previsioni di primavera della Commissione per il 2020, "l'economia greca dovrebbe essere tra le più colpite nell'Ue nel 2020, anche se è prevista una ripresa abbastanza forte per il 2021". I ministri ricordano "che la Grecia ha mantenuto una forte performance fiscale, raggiungendo gli obiettivi di surplus primari in negli ultimi cinque anni e un avanzo nominale dell'1,5 per cento del Pil nel 2019. Le previsioni aggiornate delle istituzioni europee prevedono che il saldo primario si trasformerà in un disavanzo nel 2020, prima di tornare a un avanzo nel 2021", si legge nella dichiarazione. (Res)