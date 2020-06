Ue: Gentiloni si congratula con Centeno per lavoro svolto, "muito obrigado Mario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è congratulato con il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, per il suo lavoro durante il suo mandato. "C'è un punto su cui l'Eurogruppo ha raggiunto già l'unanimità: nel riconoscere l'eccellente lavoro che Mario Centeno ha svolto come presidente in questi due anni e mezzo. Penso, Mario, che la tua leadership sia stata assolutamente impressionante", ha detto. Gentiloni ha sottolineato il lavoro prima di Pasqua, "quando l'Eurogruppo è stato capace di arrivare a un accordo su questo pacchetto di 540 miliardi di euro". Il commissario si è congratulato con Centeno anche per i suoi risultato come ministro delle Finanze portoghese. "Non è il tuo ultimo incontro, quindi non è il momento di salutarti, ma fammi almeno dire "muito obrigado, Mario". (Beb)