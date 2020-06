Imprese: Aspi, nel primo trimestre investimenti per 105 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell’anno gli investimenti operativi del gruppo Autostrade per l’Italia (Aspi) si sono attestati a 105 milioni di euro. Lo si apprende dall’informativa finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020 approvata dal consiglio di amministrazione presieduto da Giuliano Mari. In particolare, si legge nella nota, nel primo trimestre sono proseguiti i lavori relativi agli interventi previsti nella Convenzione 1997, con particolare riferimento al potenziamento alla terza corsia della A1 nel tratto compreso tra Barberino e Firenze Nord e nel tratto compreso tra Firenze Sud ed Incisa; gli interventi previsti nel quarto Atto aggiuntivo 2002, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere complementari agli interventi di ampliamento alla terza corsia sulla A14, agli interventi del Piano sicurezza gallerie e alla realizzazione della quinta corsia della A8 tra Milano e l’interconnessione di Lainate; e gli interventi in “Grandi Opere” ricompresi tra gli altri investimenti: con particolare riferimento ai lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica della A4 in area milanese. (Com)