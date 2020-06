Imprese: Aspi, al 31 marzo utile scende a 68 milioni, in calo anche ricavi operativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Autostrade per l'Italia ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un utile del periodo di pertinenza del Gruppo pari a 68 milioni di euro, con un decremento di 78 milioni. Lo si apprende dal comunicato stampa relativo all'approvazione dell'informativa finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020, approvata dal consiglio di amministrazione presieduto da Giuliano Mari. Hanno registrato un decremento anche i ricavi operativi, attestatisi a 728 milioni di euro con un calo di 168 rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. In particolare, i ricavi da pedaggio sono pari a 663 milioni di euro, con una riduzione di 151 rispetto al primo trimestre del 2019 dovuta alla netta diminuzione del traffico sulla rete osservabile a partire da fine febbraio. Il dato, prosegue la nota, include per 68 milioni di euro (85 nel periodo di confronto), le maggiorazioni tariffarie corrispondenti alle integrazioni del canone di concessione di competenza dell'Anas esposte anche tra i costi operativi nella voce "Oneri concessori". La riduzione pari a 17 milioni di euro, si legge nel comunicato, è riconducibile alla riduzione dei chilometri percorsi nel trimestre. Al netto di dette maggiorazioni tariffarie, i ricavi da pedaggio si decrementano di 134 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2019. Per quanto riguarda gli "Altri ricavi operativi", si sono attestati a 65 milioni di euro con un calo di 17 dovuto essenzialmente alle minori royalties delle aree di servizio, in relazione al calo del traffico nel periodo della serrata.