Imprese: Aspi, al 31 marzo Ebitda cala a 391 milioni, in aumento oneri finanziari

- Autostrade per l’Italia (Aspi) ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 391 milioni di euro, con un decremento di 93 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dal comunicato stampa relativo all’approvazione dell’informativa finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020, approvata dal consiglio di amministrazione presieduto da Giuliano Mari. In calo anche il risultato ante oneri finanziari (Ebit), che si è attestato a 230 milioni con un calo di 86. Gli oneri finanziari, al netto dei relativi proventi, sono pari a 116 milioni di euro con un aumento di 11 milioni dovuto ai maggiori oneri da valutazione, essenzialmente riconducibili alla variazione del fair value negativo dei derivati classificati come di non hedge accounting nel corso del 2019, parzialmente compensati dai minori oneri per la minore esposizione debitoria nei due periodi a confronto. In calo invece gli oneri fiscali, attestatisi a 42 milioni di euro con un decremento di 21. (Com)