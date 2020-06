Fase 3: Giacomoni, Forza Italia continuerà a fare la sua parte in Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'esponente di FI, "è bene sottolineare che è grazie ai nostri emendamenti se oggi non si parla più di 25 mila euro di prestiti garantiti dallo Stato al 100 per cento, ma di 30 mila euro, non restituibili più in sei anni ma in dieci. Grazie agli emendamenti di Forza Italia sono state introdotte le autocertificazioni per ridurre i tempi di erogazione dei prestiti. Forza Italia - ha concluso Giacomoni - ha sempre fatto e continuerà a fare la sua parte, nell'interesse degli italiani". (Rin)