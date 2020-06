Argentina: ministro Economia, cercheremo più integrazione con Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha dichiarato di voler portare avanti l'agenda di cooperazione con il Brasile anche nel corso della crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus, che sta cambiando gli scenari commerciali nella regione sudamericana. "Questi sono tempi difficili a causa del coronavirus, ma il periodo richiede maggiore cooperazione, non minore. Questa è un'agenda che l'Argentina vuole portare avanti con il Brasile", ha detto Guzman rivendicando, nel corso di un'intervista con il quotidiano brasiliano "Valor Economico", anche "l'importanza del Mercosur", l'area di libero scambio che comprende anche Uruguay e Paraguay. Ha fatto notizia, ad aprile, il sorpasso che la Cina ha fatto rispetto al Brasile come primo partner commerciale dell'Argentina, scardinando una storica partnership regionale. "Il Brasile è una nazione gemella, con la quale cercheremo sempre di approfondire l'integrazione. L Brasile riveste un'importanza decisiva nello sviluppo della regione. Cerchiamo uno sviluppo nazionale e regionale che soddisfi gli obiettivi di inclusione, creazione di posti di lavoro, dinamismo, crescita della produttività e stabilità macroeconomica, politica e sociale. E crediamo che i rapporti commerciali siano allineati a questi precetti. Vogliamo avere un rapporto commerciale con la regione e il mondo in linea con l'idea di generare lavoro, produttività e stabilità", ha dichiarato Guzman. (segue) (Brb)