Giustizia: Meloni, fieri per approvazione emendamento Fd'I su riapertura tribunali

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dichiara: "Siamo molto fieri dell’approvazione dell’emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Intercettazioni che consente la riapertura dei tribunali dal 30 giugno, così le cause potranno ripartire e non verranno rinviate a settembre. Perché senza giustizia - continua la parlamentare in una nota - l’Italia non riparte. Grazie a tutto il Parlamento per aver scelto di sostenere questa nostra proposta". (Com)