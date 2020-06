Carceri: Salvini, indagati agenti non presenti durante rivolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le presunte violenze vengano dimostrate. Sono indagate persone che non erano neanche presenti sul luogo di lavoro il 5 e 6 aprile". Così Matteo Salvini dal carcere di Santa Maria Capua Vetere (Ce) dove in mattinata sono stati notificati avvisi di garanzia a 44 agenti di Polizia penitenziaria per presunti maltrattamenti avvenuti durante le rivolte di aprile. "I servitori dello stato sono trattati indegnamente - ha proseguito - Viviamo in un paese dove viene sequestrato il telefonino ai poliziotti ma non ai detenuti. E' indegno che siano costretti a lavorare in condizioni disastrose". (Ren)