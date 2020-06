Carceri: Salvini, rivolte con coltelli e olio bollente non si placano con fiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato aperto un procedimento per tortura ma non hanno pagato i detenuti che hanno distrutto le carceri ma i poliziotti che hanno riportato in cella i delinquenti. E' follia". Cosi' Matteo Salvini dal carcere di Santa Maria Capua Vetere (Ce) dove in mattinata sono stati notificati avvisi di garanzia a 44 agenti di Polizia penitenziaria per presunti maltrattamenti avvenuti durante le rivolte di aprile. "Non vedo l'ora che nelle carceri tornino le regole, l'ordine e la disciplina - ha proseguito il senatore - I buoni sono quelli in divisa, gli altri devono solo obbedire". "Inoltre - ha aggiunto il leader della Lega rispondendo ai giornalisti - le rivolete con coltelli, fornellini e olio bollente non le sedi con margherite e fiorellini. Vorrei vedere il garante dei detenuti come si difende circondato da 100 detenuti", ha concluso Salvini.(Ren)