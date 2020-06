Usa: Dipartimento agricoltura, vendute 720 mila tonnellate di soia da esportare in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha reso noto oggi che gli esportatori statunitensi hanno venduto 720 mila tonnellate di semi di soia da spedire in Cina. L'Usda ha precisato che 63 mila tonnellate sono state vendute con consegna prevista nella campagna di commercializzazione 2019-2020, che si concluderà ad agosto, e 657 mila in quella 2020-21, che inizierà il primo settembre. Gli esportatori sono tenuti a riferire al dipartimento ogni vendita di una materia prima pari o superiore a centomila tonnellate in un giorno. Nell’ultimo rapporto settimanale, diffuso anch’esso oggi, relativo alla settimana conclusa il 4 giugno, l’Usda ha specificato che le vendite nette di soia per l’esportazione, oltre un milione di tonnellate per il 2019-2020, sono aumentate del 36 per cento rispetto alla media delle quattro settimane precedenti e che gli incrementi hanno riguardato principalmente la Cina (337 mila tonnellate). Le vendite per il 2020-21, invece, sono ammontate a oltre 1,2 milioni di tonnellate, con 517 mila tonnellate destinate alla Cina. Il paese asiatico ha intensificato gli acquisti di soia dagli Stati Uniti mentre le forniture in Brasile, il principale fornitore di soia della Cina, si stanno riducendo. (Nys)