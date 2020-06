Scuola: Campidoglio, tuteleremo i nidi in convenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'obiettivo di tutelare il sistema integrato dei Servizi educativi di Roma Capitale al servizio dei più piccoli e delle famiglie e i lavoratori impiegati nel settore, l'assessora alla Persona, Scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì e della presidente della commissione capitolina Scuola Maria Teresa Zotta, "hanno scritto una nota ai Municipi, al Dipartimento servizi educativi e scolastici e alla Ragioneria Capitolina chiedendo i dovuti chiarimenti in merito al dilazionarsi dei tempi di liquidazione delle fatture per i nidi in convenzione". Lo si legge in una nota del Campidoglio. "Nella nota si chiede alle singole strutture di municipi, Dipartimento servizi educativi e scolastici e ragioneria Capitolina di verificare e comunicare, per ciascuna area di competenza, lo stato dell'opera inerente i pagamenti delle fatture. Ciò al fine di tutelare gli interessi propri dei singoli nidi convenzionati, nonché di Roma Capitale in materia di liquidazione delle fatture per le prestazioni rese. Domani -conclude il Campidoglio- l'assessora Mammì e la presidente Zotta incontreranno i rappresentanti dei nidi in convenzione". (Com)