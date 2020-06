Milano: Abbiati (Lega) deposita mozione per intitolare piazza a Montanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale della Lega a Milano, Gabriele Abbiati, ha depositato oggi una mozione per chiedere l’intitolazione a Indro Montanelli di una piazza nel centro della città. “È di queste ore la notizia che i Sentinelli di Milano, un ‘movimento informale’ creato nell’autunno 2014 avrebbe indirizzato al sindaco Sala e al Consiglio comunale una lettera-appello per invitarci a rimuovere la statua di Indro Montanelli, simbolo del giornalismo italiano, dai suddetti giardini di Porta Venezia”, ricorda Abbiati, sottolineando che “Montanelli fu autore e uomo di cultura riconosciuto e premiato con le più alte onorificenze sia in Italia che all'estero, professionista della comunicazione di tutto il mondo, un esempio e uno specchio permanente di etica professionale, indipendenza di giudizio, difesa della libertà e servizio alla convivenza democratica per mezzo della comunicazione”. Per questo il leghista con la sua mozione impegna sindaco e giunta a “intitolare un ulteriore luogo simbolo della nostra città, che possa essere una piazza all’interno del Municipio 1, al fine di ricordarlo come merita”. (Rem)