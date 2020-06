Ue: Berti (M5s), Mes è superato, Italia punti su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sul Mes è una prerogativa pressoché italiana, solo da noi infatti se ne discute così animatamente: in realtà, le iniziative intraprese recentemente dalla Bce e dalla Commissione europea hanno permesso di superare le rigide previsioni dell'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Ue, e dunque la ragion d'essere stessa del Meccanismo. Così in una nota Francesco Berti, deputato del Movimento 5 Stelle, a margine dell’audizione in commissione Politiche Ue dell’economista tedesco Daniel Gros. “Inoltre, come affermato oggi in audizione, il vantaggio che il Mes porterebbe all'Italia è nullo: questo perché l'Italia in questo momento ha accesso ai mercati finanziari, ed accedere al Mes darebbe un segnale di instabilità finanziaria”, ha spiegato, sottolineando che “i soldi che il Mes ci presta saranno richiesti in via preferenziale rispetto agli altri crediti”. Inoltre, ha aggiunto, l'Italia verrebbe messa in sorveglianza rafforzata. “Chi oggi si ritiene europeista dovrebbe dire no all'utilizzo di questi strumenti intergovernativi, amati invece dai sovranisti del nord Europa", ha concluso. (Com)