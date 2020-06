Roma: Ferrara (M5s), su incendio a Centocelle Pd attacca Raggi ma non autori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s e il sindaco di Roma Virginia Raggi sono andati a Centocelle a portare la vicinanza delle Istituzioni ai proprietari della palestra data alle fiamme ieri notte. "E il Pd cosa fa? Nulla. Attacca il sindaco e si dimentica degli autori dell'incendio". Lo scrive in un post su facebook Paolo Ferrara consigliere capitolino M5s. "Ancora una volta si confermano leoni da tastiera che scrivono e scrivono, fanno chiacchiere e polemiche soltanto per far vedere che fanno qualcosa. Come tutti coloro che chiacchierano ma non agiscono, i consiglieri del Partito democratico si fanno belli con i fondi dei contribuenti (non certo i loro) che la regione Lazio avrebbe impegnato per il rogo della Pecora Elettrica. Ci auguriamo che non sia la stessa storia dei fondi –anche questi pubblici- che quelli del Pd avevano annunciato e promesso alle donne di Lucha Y Siesta. Anche in quel caso soltanto chiacchiere: quei soldi erano solo sulla carta". (Com)