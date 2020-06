Roma: Gasparri, ristoratori chiedono regole per osp Raggi risponde con piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’incapacità della giunta Raggi di gestire la difficile congiuntura economica, lascia disorientati i commercianti romani. La mancanza di un piano comunale che fissi le regole per l’occupazione del suolo pubblico, ha creato confusione nelle vie principali. I proprietari di bar e di ristoranti, inascoltati nelle richieste di aiuto, ora si rivolgono al Tar per la sospensione della delibera di Giunta capitolina. Lo dichiara in una nota il commissario romano e senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Questa circostanza - prosegue - segna il fallimento della politica comunale. Una sindaca inadeguata a dare risposte e con atteggiamento tronfio e offensivo verso le reali esigenze delle categorie produttive, organizza presentazioni di monopattini e piste ciclabili, quando un intero comparto economico cade a pezzi, viene oggi messa sotto accusa dai cittadini. La gente non ce la fa ad andare avanti. Reagisce con l’orgoglio di chi vive giorno per giorno la difficile risalita, con il rischio reale di cadere nelle mani dell’usura per mancanza di aiuti dallo Stato. Di fronte a questo disastro, la Raggi deve indicare agli esercenti romani le misure individuate dal Comune per l’occupazione del suolo pubblico. L’assenza di un piano di razionalizzazione ha creato una situazione di anarchia, dove ognuno cerca di sopperire da solo alla mancanza di regole, invadendo con tavolini e sedie anche gli spazi riservati ai pedoni". Il senatore forzista poi continua ancora: "Tutto questo accade al centro di Roma, nelle vie più rappresentative della città, proprio quando gli accoliti della Raggi al Governo sventolano trionfalistici proclami di benvenuto ai turisti che ancora non si vedono. L’incapacità manifesta della Raggi è vissuta dai commercianti e dai ristoratori romani come una provocazione. La sindaca e chi la sostiene si assumano le responsabilità dei propri errori e riparino in fretta. Attendiamo risposte. I cittadini romani attendono risposte", conclude Gasparri. (Rer)