Infrastrutture: Atlantia, accordo tra Aspi e Mit ragionevolmente possibile

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai per approvare l’informativa finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020, ritiene “non ragionevolmente probabile” il rischio di esercizio della revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia (Aspi). Stando al comunicato stampa relativo alla riunione, il Cda ritiene quindi “ragionevolmente possibile la conclusione di un accordo tra Aspi e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione del procedimento di grave inadempimento avviato in data 16 agosto 2018”. Il Cda ha poi dichiarato di ritenere “non ragionevolmente probabile il manifestarsi dei rischi di liquidità e finanziari della controllata e di Atlantia per i 12 mesi successivi”. (Com)