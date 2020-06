Roma: Salafia (M5S): piena solidarietà a proprietari palestra Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un rogo di natura dolosa nel quartiere Centocelle a Roma, questa volta ai danni della palestra Haka Academy. Le istituzioni sono vicine ai proprietari e a loro tutta la mia solidarietà. Non si può fare finta di niente, dopo gli atti criminosi contro la libreria Pecora Elettrica prima e il Baraka Bristrot e Pinseria Cento55 dopo, ancora una volta i criminali colpiscono le realtà sane della nostra città. Ora è importante non lasciarsi intimidire da questi gesti vili e non abbassare la guardia". Lo dichiara in una nota Angela Salafia, deputata del Movimento 5 stelle in merito all’incendio che stanotte ha interessato una palestra nel quartiere Centocelle a Roma. (Com)