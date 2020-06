Coronavirus: Regione Lombardia, imbarazzante che Gori confonda sito per cittadini con report ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia in una nota torna a replicare al sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che l'accusa di aver secretato i dati sui decessi per provincia. "Il sindaco Gori confonde un sito regionale per comunicare ai cittadini informazioni sullo sviluppo epidemiologico del coronavirus sul territorio, con i report ufficiali che quotidianamente vengono trasmessi alle autorità sanitarie e alla Protezione civile, declinati in modo completo e suddivisi per Province e Comuni", precisa la Regione in una nota. "Informazioni - prosegue la nota - che vengono altresì inviate alle Prefetture che provvedono a trasmetterle alle amministrazioni comunali, compresa la sua. Appare imbarazzante che un sindaco come lui incorra in un simile errore". "Forse se anziché esternare su Twitter - conclude la nota - si fosse rivolto alla sua Prefettura di riferimento, avrebbe evitato di creare una nuova inutile polemica, di cui i cittadini non hanno bisogno". (com)