Fase 3: Salvini (Lega), bene riapertura tribunali, ogni tanto governo ci ascolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcosa" il governo "ha preso dalle proposte del centrodestra, come sulla riapertura dei tribunali. Una volta su dieci ci ascoltano". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" su Rai1. L'ex ministro dell'interno ha poi attaccato il governo sulle scelte fatte per le scuole che "io avrei riaperto prima di settembre", ha aggiunto ricordando che "in altri paesi le scuole sono aperte". Quanto alla riapertura per settembre "non si sa ancora nulla", ha concluso.(Rin)