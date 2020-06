Fase 3: partnership tra Fondazione Welfare Ambrosiano e J.P. Morgan per ripresa economica a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Welfare Ambrosiano e J.P. Morgan hanno siglato un accordo per sostenere ulteriormente individui, famiglie e lavoratori autonomi duramente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia Covid19. L’obiettivo di questo accordo - spiega una nota - è intensificare gli sforzi e ottimizzare le metodologie per affrontare in modo più efficace le nuove difficoltà economiche indotte dalla diffusione del coronavirus. Le aree di interesse specifiche alla base di questa collaborazione sono quelle che contribuiscono più direttamente a una ripresa delle attività e alla stabilità della vita economica e sociale degli individui, dunque i servizi che la Fondazione Welfare identifica con le proposte Credito Solidale Sociale, Partita AttIVA, anticipo e/o sostegno al reddito per i lavoratori in cassa integrazione. In particolare, la partnership biennale consentirà l’erogazione più rapida ed efficiente dei servizi offerti alla cittadinanza e permetterà di investire ulteriormente nella formazione dei volontari impegnati nei punti di supporto dislocati sul territorio. Avvalendosi di nuove risorse e di nuovi strumenti anche informatici utili a semplificare i processi, la raccolta dei dati e il monitoraggio delle attività, la Fondazione potrà intensificare l’attività di informazione e mentoring per i lavoratori autonomi e il sostegno e la consulenza agli individui e alle famiglie in temporanea difficoltà economica nella Città metropolitana di Milano. L’impatto di queste attività sarà misurato e certificato da un ente esterno. (segue) (com)