Fase 3: partnership tra Fondazione Welfare Ambrosiano e J.P. Morgan per ripresa economica a Milano (2)

- Il progetto di J.P. Morgan con Fondazione Welfare Ambrosiano - sottolinea la nota - si colloca all’interno di un programma di investimenti filantropici di 11,2 milioni di dollari a sostegno della ripresa economica in Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Sud Africa ed è parte di un impegno complessivo di 250 milioni di dollari in risposta all’emergenza Covid19 nel mondo. “Siamo onorati e molto orgogliosi di questa nuova partnership. Grazie alla collaborazione con J.P. Morgan, potremo essere più efficaci e riusciremo ad estendere la nostra capacità operativa nei confronti dei cittadini milanesi. È una sfida impegnativa che coinvolgerà tutto il team e i nostri volontari, ma non abbiamo dubbi: con un nuovo partner come J.P. Morgan la nostra squadra sarà più forte e potrà raggiungere risultati ancora più importanti. Siamo ancora più determinati!”, commenta Romano Guerinoni, direttore generale della Fondazione Welfare. “Partnership fattive tra il settore privato, il terzo settore e le istituzioni possono contribuire ad una società più inclusiva ed equa. Per questo siamo orgogliosi di collaborare con la Fondazione Welfare Ambrosiano e di sostenerne l’operato a servizio della cittadinanza. Con questo progetto speriamo di contribuire alla ripresa economica di Milano, e ci auguriamo che i cittadini, che più di altri hanno subito le ricadute econonomiche della pandemia, possano trovare strumenti utili per affrontare l’incertezza economica di questo momento", aggiunge Francesco Cardinali, senior country officer di J.P. Morgan in Italia. (com)