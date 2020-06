Imprese: Atlantia, al 31 marzo perdita Gruppo di 10 milioni, calano anche ricavi operativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Atlantia ha chiuso il primo trimestre dell’anno con una perdita del periodo pari a 29 milioni di euro, a fronte di un utile di 229 milioni registrato nello stesso periodo del 2019: la perdita di pertinenza del Gruppo è pari a 10 milioni, mentre la restante parte è ascrivibile a terzi. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine del consiglio di amministrazione odierno, riunitosi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai per approvare l’informativa finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020. In calo anche i ricavi operativi, che nel primo trimestre si sono attestati a 2,21 miliardi di euro con un decremento di 381 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Su base omogenea, prosegue la nota, il calo è pari a 10 punti percentuali. L’impatto più significativo è stato riscontrato per i ricavi da pedaggio, che si sono attestati a 1,751 miliardi di euro con un decremento di 344 milioni rispetto all’anno scorso: la variazione è ascrivibile all’impatto della pandemia, che ha comportato una riduzione del 20,7 per cento del traffico sulla rete autostradale italiana e su quella delle concessionarie del gruppo Abertis (pari al 12,9 per cento); alle variazioni di perimetro per i due periodi a confronto, che incidono negativamente per complessivi 56 milioni attribuibili al termine della concessione della società spagnola Aumar al 31 dicembre 2019; e al contributo del settore autostradale estero per tre milioni di euro, riconducibile agli adeguamenti tariffari che compensano i volumi di traffico negativi in Cile, Brasile e Polonia. (Com)