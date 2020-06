Italia-Serbia: Di Maio ringrazia Belgrado, “ci siete stati vicini durante i mesi più duri della pandemia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ringraziato quest’oggi l’omologo serbo, Ivica Dacic, “perché durante i mesi più duri di questa pandemia la Serbia è stata sempre vicina al nostro Paese”. Lo ha scritto lo stesso capo della diplomazia italiana in un post su Facebook. “Ho più volte detto che ci saremmo ricordati di chi ci ha sostenuto e aiutato. E la Serbia è uno di quei Paesi che non ci ha mai fatto mancare il sostegno”, ha detto Di Maio, che ha ricevuto in dono dall’omologo Dacic la maglia autografata di Novak Djokovic, il campione di tennis serbo. “Djokovic non ha mai nascosto il suo affetto per l’Italia. E per me oggi è stato un onore ricevere in dono dall’amico e ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, la maglia autografata del numero uno del tennis mondiale. Un gesto che ho molto apprezzato, a dimostrazione del fatto che l’Italia ha un’essenza unica. E rimane sempre nel cuore di chiunque abbia la possibilità di visitarla e scoprire le nostre meraviglie”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)