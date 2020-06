Imprese: Atlantia, al 31 marzo Ebitda in calo a 1,271 miliardi, aumentano investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Atlantia ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 1,271 miliardi di euro, con un calo del 19 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine del consiglio di amministrazione odierno, riunitosi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai per approvare l’informativa finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020. In calo anche il cash flow operativo (Ffo), che si è attestato a 790 milioni di euro con un decremento di 236, e l’indebitamento finanziario netto che al 31 marzo era pari a 35,470 miliardi di euro, con un calo del tre per cento. Aumentano invece gli investimenti operativi, che toccano i 361 milioni di euro con un aumento di 8 punti percentuali. (Com)