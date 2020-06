Imprese: Atlantia, al 31 marzo Ebit in calo causa pandemia, aumentano oneri finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Gruppo Atlantia ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un risultato ante oneri finanziari (Ebit) pari a 352 milioni di euro, con un calo di 203 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: la variazione è da imputare soprattutto all'impatto della pandemia di Covid-19. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine del consiglio di amministrazione odierno, riunitosi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai per approvare l'informativa finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020. Stando alla nota, gli oneri finanziari al netto dei relativi proventi si sono attestato a 375 milioni di euro con un aumento di 139: un incremento ascrivibile essenzialmente alla svalutazione dei diritti concessori finanziari detenuti dalle concessionarie autostradali argentine (legata al deterioramento della situazione finanziaria nel paese latinoamericano) e alla rilevazione nel conto economico delle variazioni negative del fair value di alcuni derivanti di interest rate swap di Atlantia e Autostrade per l'Italia (Aspi) contabilizzati tra gli strumenti finanziari di non hedge accounting a partire dal 31 dicembre 2019. In calo invece gli oneri fiscali, che si sono attestati a quattro milioni di euro con un decremento di 91 rispetto al primo trimestre 2019.