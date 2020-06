Casapound: Di Stefano, prima di noi si sgomberino palazzi in cui si spaccia e si muore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento di sequestro preventivo dello stabile di Via Napoleone III notificato ieri dalla Digos di Roma a Casapound, sembra non preoccupare gli inquilini e la stessa Casapound. “Credo che lo sgombero dell’immobile, dopo ieri, sia solamente salito nella classifica degli sgomberi da fare a Roma – lo dichiara ad Agenzia Nova Simone Di Stefano, portavoce di Casapound Roma- Se prima era nella posizione 34 o 35 adesso dovrebbe essere nei primi 22 o 23 sgomberi in lista. Poi molto dipende dalle scelte della Prefettura e del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. C’era una lista già stilata – ribadisce Di Stefano - e non viene cambiata secondo le desiderata del sindaco di Roma”. Quello in questione è un sequestro ordinato da una autorità giudiziaria e non amministrativa ma, secondo Di Stefano qualche cambiamento ci sarà “ma non porterà allo sgombero nell'immediato. Perché dovrebbe essere il primo palazzo a Roma da sgomberare su un centinaio occupati?” Si chiede il portavoce. “Qui – dice riferendosi al palazzo di Via Napoleone III- Non c’è nessun problema di ordine pubblico o illegalità diffusa; non ci sono episodi di delinquenza, spaccio, o situazioni estreme come nelle strutture occupate e gestite, o meglio, non gestite dai centri sociali di Roma”. (segue) (Rer)