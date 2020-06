Casapound: Di Stefano, prima di noi si sgomberino palazzi in cui si spaccia e si muore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si capisce bene qual è la ratio di questa operazione ‘legalità’ che colpisce qualcuno ma non qualcun altro. In questo caso dovrebbe riguardare Casapound e non lo Spin Labs per esempio” la struttura occupata all’Esquilino. “A che servirebbe?” si chiede Di Stefano, “bisogna dare questo posto a qualcuno che lo rivendica?”. A proposito delle pesanti accuse non confermate in sede di Gip Di Stefano dice anche di essere “contento che nessuno possa dire che Casapound sia una associazione a delinquere finalizzata alla diffusione dell’odio razziale o addirittura finalizzata all’occupazione degli immobili; ipotesi rigettate dl Gip perché evidentemente l’indagine che supportava questa tesi non era altro che un faldone con ritagli di giornali”. Nel territorio di Roma ci sono anche altre strutture occupate sotto la bandiere di Casapound. “Quella di Ostia –spiega Di Stefano- è una situazione diversa. E’ una occupazione fatta da poco tempo da cittadini che si sono inseriti in strutture abitative composte in larga parte da bungalow in legno e solo un paio in muratura, tutto abbandonato da circa 20 anni. Cittadini che poi hanno chiesto una mano a Casapound per avere un contatto istituzionale ma non è una occupazione di Casapound”. (Rer)