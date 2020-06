Roma: Mussolini (civica con Giorgia), M5s boccia mozione su mense scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai cinque stelle oltre 2.000 lavoratori delle scuole romane, tra cuochi e addetti alla refezione scolastica, continueranno a vivere nell'incertezza di cosa accadrà loro nel prossimo futuro". Lo dichiara in una nota Rachele Mussolini, consigliere capitolino della lista civica Con Giorgia. "Con la mozione presentata oggi in Assemblea capitolina a mia prima firma, e appoggiata da tutti gli altri esponenti di Fratelli d'Italia, - prosegue Mussolini - era stato chiesto un tavolo per gestire l'attuale fase emergenziale e gettare i presupposti per la riapertura del nuovo anno scolastico, assicurando a queste persone la ripresa delle attività e le garanzie contrattuali, anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali. Anche quest'ennesimo tentativo, però, non è riuscito a sortire gli effetti sperati. Migliaia di lavoratori che in tutto o in parte non hanno ancora preso la Fis, molte donne, e molte di queste costrette a pagare affitti, mutui e a tirare avanti figli e famiglia. A pesare sul voto dell'aula Giulio Cesare è stata l'astensione dei grillini". (Com)