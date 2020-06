Infrastrutture: Atlantia, 900 milioni per Aspi dopo il taglio del rating

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Atlantia ha messo a disposizione di Autostrade per l’Italia (Aspi) un finanziamento fino a 900 milioni di euro stante l’impossibilità di reperire fonti di finanziamento sul mercato da parte della controllata. Stando al comunicato stampa diramato al termine del Cda odierno, riunitosi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai per approvare l’informativa finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020, la decisione è stata presa a causa delle “persistenti incertezze regolatorie e tariffarie e a valle del downgrade del rating a sub investment grade conseguente le modifiche, ritenute illegittime e con numerosi profili di incostituzionalità, introdotte in modo unilaterale e retroattivo con l’articolo 35 del decreto Milleproroghe”. Con riferimento alla trattativa in corso tra Aspi e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prosegue la nota, in funzione degli sviluppi della stessa e quadro normativo e regolamentare Aspi mantiene la facoltà di avvalersi di tutti gli strumenti convenzionali a tutela, pur continuando a confidare in una rapida e positiva soluzione della vicenda. (Com)