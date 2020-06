Como: Fermi, due soluzioni concrete per la sistemazione dei senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due soluzioni per il problema dei cittadini senzatetto a Como: una di carattere emergenziale subito attuabile, l'altra di prospettiva che potrebbe assicurare una risposta definitiva. A metterle sul tavolo è il presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi. "In queste settimane, di concerto con il direttore generale dell'Asst Lariana Fabio Banfi, ho voluto approfondire il tema dei cittadini senzatetto, che sta nuovamente assumendo contorni emergenziali. Abbiamo individuato una possibile e concreta soluzione divisa in due fasi. La prima, di carattere attuabile nell'immediato, prevede la possibilità di utilizzare gli spazi liberi al primo piano e di aggiungere quelli al secondo piano dell'edificio dell'Asst Lariana di via Cadorna. Questo potrà garantire risposta per almeno una cinquantina di persone. Contemporaneamente si può provvedere alla sistemazione dell'ex convitto nell'area San Martino, da configurare poi come sede definitiva: la spesa per recuperare l'immobile e renderlo pienamente agibile e operativo è quantificabile in una cifra compresa tra 150mila e 200mila euro", dichiara Fermi in una nota. (segue) (com)