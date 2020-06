Como: Fermi, due soluzioni concrete per la sistemazione dei senzatetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei senzatetto - spiega la nota del Consiglio regionale lombardo - si è ulteriormente aggravata in questi ultimi giorni, dopo la chiusura degli spazi di via Sirtori. "Quelle avanzate - aggiunge il presidente del Consiglio regionale - sono due ipotesi percorribili, concrete e praticabili da subito con costi contenuti. Si tratta di una questione la cui soluzione risponde a evidenti necessità di dignità, igiene e sicurezza. Stiamo parlando di cittadini indigenti ai quali credo debba essere offerta un'opportunità di ricovero soprattutto in un momento di grave crisi economica e sociale come questa. A ciò si aggiunga il dovere di dare una risposta alle tante istanze che da più parti sono state sollevate, finalizzate al decoro e all'ordine per la città". "Ringrazio il direttore generale dell'Asst Lariana Fabio Banfi per la sensibilità dimostrata e mi auguro che l'amministrazione comunale possa cogliere questa opportunità adoperandosi fin da subito per arrivare definitivamente a una soluzione", conclude Fermi. (com)