Coronavirus: dalla Bei prestito da 100 milioni di euro a Biontech per ricerca vaccino

- Coronavirus: dalla Bei prestito da 100 milioni di euro a Biontech per ricerca vaccinoLa Banca europea per gli investimenti (Bei) ha stanziato un prestito fino a 100 milioni di euro per Biontech, società di biotecnologie tedesca che con le concorrenti Pfizer (Stati Uniti) e Fosun (Cina) sta conducendo uno studio volto a sviluppare un vaccino contro il coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta del programma vaccinale Bnt 162. Il finanziamento della Bei, in due tranche da 50 milioni di euro ciascuna, mira a sviluppare ed espandere la produzione del Bnt 162. In particolare, il prestito aiuterò Biontech ad espandere ulteriormente la capacità produttiva per garantire “una fornitura globale” del vaccino contro il Covi-19, ha dichiarato Sierk Poetting, membro del consiglio di amministrazione dell'azienda. I primi test clinici del programma Bnt 162 sono in corso in Germania dalla fine di aprile e negli Stati Uniti da alcune settimane. I primi dati dovrebbero essere pubblicati al più tardi all'inizio di luglio al più tardi. (Geb)